मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी HYDRAA सेना को हिटलर से जोड़कर खड़ा किया विवाद

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने HYDRAA सेना को हिटलर से जोड़कर खड़ा किया विवाद, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 06:55 pm Jun 07, 202606:55 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में अपनी हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) की सफलता की प्रशंसा करते हुए उसे एडॉल्फ हिटलर जोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि HYDRAA शब्द हिटलर की मुख्य टीम से प्रेरित था और यह शब्द हिटलर का पसंदीदा शब्द है। उन्होंने हिटलर से प्रेरणा लेकर इसका नाम HYDRAA रखा है। उनके इस बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। आइए पूरा मामला जानते हैं।