मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने HYDRAA सेना को हिटलर से जोड़कर खड़ा किया विवाद, जानिए क्या कहा

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने HYDRAA सेना को हिटलर से जोड़कर खड़ा किया विवाद, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में अपनी हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) की सफलता की प्रशंसा करते हुए उसे एडॉल्फ हिटलर जोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि HYDRAA शब्द हिटलर की मुख्य टीम से प्रेरित था और यह शब्द हिटलर का पसंदीदा शब्द है। उन्होंने हिटलर से प्रेरणा लेकर इसका नाम HYDRAA रखा है। उनके इस बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। आइए पूरा मामला जानते हैं।
एजेंसी
सबसे पहले जानिए क्या है HYDRAA
HYDRAA मुख्यमंत्री रेड्डी द्वारा जुलाई 2024 में सरकारी भूमि, पार्कों और झीलों की सुरक्षा के लिए गठित एक विशेष कार्यबल है। यह एजेंसी आम जनता के बीच विध्वंस कार्यों के लिए सबसे अधिक जानी जाती है। इसमें हजारों सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस कार्यबल की आवश्यकता तब उत्पन्न हुई जब लोगों ने राज्य की झीलों और जल निकायों पर व्यापक अतिक्रमण कर लिया था। यह एजेंसी इन्हीं अतिक्रमणों को हटाती है।
बयान
HYDRAA की सफलता पर क्या बोले मुख्यमंत्री रेड्डी?
बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेड्डी ने HYDRAA की सफलता के सवाल पर कहा अब कोई भी झीलों और जल निकायों पर अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कहा, "मैं समझ सकता हूं कि गरीब लोग झीलों और नालों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आजकल, अमीर लोग भी अपने फार्महाउसों के कारण जल निकायों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। मैंने इन सभी समस्याओं पर ध्यान दिया। तब मैंने HYDRAA स्थापित करने का निर्णय लिया।"
तुलना
मुख्यमंत्री रेड्डी ने HYDRAA को हिटलर से जोड़ा
मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा, "HYDRAA, यह शब्द हिटलर का पसंदीदा शब्द है। उनकी मुख्य टीम को 'HYDRA' कहा जाता था, जो किसी की भी हत्या कर सकती थी। इसलिए, मैंने हिटलर से प्रेरणा लेकर इसका नाम हाइड्रा रखा।" उन्होंने HYDRAA की कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने लगभग सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। अगर आप ईरान से आए दृश्यों को देखें, तो आप उनकी तुलना इजरायल युद्ध में हुए विध्वंस और HYDRAA की कार्रवाई से कर सकते हैं।"
आरोप
रेड्डी ने भाजपा पर लगाया दक्षिणी राज्यों के हितों की उपेक्षा करने का आरोप
इस दौरान रेड्डी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक हितों की उपेक्षा करने और उत्तर को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री उत्तर भारत से हैं। राष्ट्रपति भी उत्तर भारत से हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा में हमारा प्रतिनिधित्व करने की ताकत नहीं है। दक्षिण भारत के लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं। उनके करों का उपयोग उत्तरी राज्यों के विकास के लिए किया जाता है।"
आलोचना
विपक्ष ने हिटलर के संदर्भों को लेकर की रेड्डी की आलोचना
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक्स पर लिखा, 'रेवंत रेड्डी अब खुलेआम शेखी बघार रहे हैं कि हिटलर ने उन्हें HYDRAA बनाने के लिए प्रेरित किया और हैदराबाद में हुए विध्वंसों की तुलना ईरान और इजरायल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हुए विध्वंसों से कर रहे हैं, जो उनके नेता राहुल गांधी की भाषा की प्रतिध्वनि है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की आवाज दबाई है। अब रेड्डी को जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।"
खंडन
किरेन रिजिजू ने किया मुख्यमंत्री रेड्डी के दावों का खंडन
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रेड्डी की टिप्पणियों का खंडन करते हुए उनसे देश को विभाजित न करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र की परवाह किए बिना हर कोई भारतीय है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति पूर्वी भारत के ओडिशा की धर्मनिष्ठ आदिवासी हैं। प्रधानमंत्री पश्चिमी भारत के गुजरात में जन्मे एक दूरदर्शी और गुणी नेता हैं। उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। रेड्डी के दावे गलत हैं।'