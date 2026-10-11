CJP का आज फिर जंतर मंतर मार्च, दिपके समेत तीनों नेताओं को मजिस्ट्रेट ने रिहा किया

तीनों नेताओं की अनुपस्थिति में CJP के अजिंक्य शिंदे ने कहा कि प्रदर्शनकारी आज फिर जंतर-मंतर की ओर मार्च करेंगे और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

उन्होंने आज शाम 4 बजे मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें प्रदर्शनकारी शिवाजी पार्क के टी जंक्शन पर इकट्ठा होंगे।

उन्होंने कहा, "सरकार ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके और लोकतंत्र पर अंकुश लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। गद्दार ज्ञानू को इस्तीफा देना होगा।"