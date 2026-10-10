CJP प्रदर्शन: पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और पिनरई विजयन हिरासत में लिए गए

प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अभिजीत दिपके मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। जैसे ही उनका विमान दिल्ली में लैंड हुआ, पुलिसकर्मी विमान के भीतर पहुंच गए। दिपके को पहले समझाया गया और नहीं मानने पर हिरासत में ले लिया गया।

उनके साथ CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास को भी हिरासत में ले लिया गया।

तीनों को अलग-अलग जगहों पर रखा गया है।

इस दौरान हवाई अड्डे पर भारी संख्या में बल तैनात किया गया था।