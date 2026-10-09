दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले होटलों और गेस्ट हाउसों में छापा मार रही पुलिस

अखबार ने 4 अधिकारियों से इस संबंध में बात की, जिसने होटलों के दौरे की पुष्टि की।

अधिकारी देख रहे हैं कि होटलों में ठहरने की अवधि क्या है, अगर यह 8 से 11 अक्टूबर के बीच है, उसकी गहन जांच की जानी चाहिए। खासतौर पर 20 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के दिल्ली आने का उद्देश्य पूछा जा रहा है।

अधिकारियों को होटलों, बेड-एंड-ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों और पेइंग गेस्ट आवासों का दौरा करने को कहा गया है।