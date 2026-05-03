चेन्नई के गार्ड की रील ने जीता दिल: 13,000 से 32,000 वेतन का प्रेरणादायक सफर

बीकी नंदी की कहानी पर जोक्स और प्रोत्साहन दोनों मिले

नंदी की कहानी पर सोशल मीडिया पर तुरंत कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि वे भी अपनी नौकरी बदलने वाले हैं।

वहीं कई लोगों ने लिखा, 'अरे सर, हम तो गार्ड से भी कम कमाते हैं।' इस पोस्ट पर उन्हें ढेर सारा प्रोत्साहन भी मिला, जहां लोग 'कीप गोइंग ब्रदर' जैसे कमेंट्स करते दिखे। यह सब दिखाता है कि उनका यह सफर कई लोगों के लिए कितना रिलेटेबल और प्रेरणादायक है।