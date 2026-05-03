चेन्नई के गार्ड की रील ने जीता दिल: 13,000 से 32,000 वेतन का प्रेरणादायक सफर
चेन्नई के सिक्योरिटी गार्ड बीकी नंदी ने एक इंस्टाग्राम रील साझा की है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने अपनी इस रील में दिखाया है कि कैसे 5 साल में उनकी मासिक तनख्वाह 13,000 रुपये से बढ़कर 32,000 रुपये तक पहुंच गई। 2021 से 2026 तक की अपनी इस लगातार बढ़ती इनकम की सीधी-सादी वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई और इसने कई लोगों को अपनी करियर ग्रोथ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।
बीकी नंदी की कहानी पर जोक्स और प्रोत्साहन दोनों मिले
नंदी की कहानी पर सोशल मीडिया पर तुरंत कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि वे भी अपनी नौकरी बदलने वाले हैं।
वहीं कई लोगों ने लिखा, 'अरे सर, हम तो गार्ड से भी कम कमाते हैं।' इस पोस्ट पर उन्हें ढेर सारा प्रोत्साहन भी मिला, जहां लोग 'कीप गोइंग ब्रदर' जैसे कमेंट्स करते दिखे। यह सब दिखाता है कि उनका यह सफर कई लोगों के लिए कितना रिलेटेबल और प्रेरणादायक है।