चेन्नई एयरपोर्ट पर यात्री की 'सनकी' हरकत: आपातकालीन दरवाजा खोला, हड़कंप के बाद गिरफ्तार

पैसेंजर गिरफ्तार, रनवे बंद, उड़ानें डायवर्ट

उस यात्री को CISF और स्थानीय पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। मुख्य रनवे 1 घंटे 10 मिनट तक बंद रहा, जिसकी वजह से दोहा और दुबई जाने वाली उड़ानें 38 मिनट तक लेट हो गईं।

लंदन से आ रही एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को बेंगलुरु भेजना पड़ा। एयरपोर्ट कर्मचारियों ने दूसरे रनवे का इस्तेमाल करके कुछ उड़ानों का संचालन किया और सुबह 4:30 बजे तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई।