CDS जनरल अनिल चौहान बोले- 'ऑपरेशन तिरंगा' से एक होंगी सेना की तीनों शाखाएं

तीन थिएटर कमांड्स से बढ़ेगी ऑपरेशंस की रफ्तार

तीन नए थिएटर कमांड बनने वाले हैं। इनमें से एक पाकिस्तान सीमा पर केंद्रित होगा (जयपुर), दूसरा चीन के लिए (लखनऊ) और तीसरा समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए (तिरुवनंतपुरम) होगा। इन तीनों कमांड्स की कमान अपनी-अपनी सेवा, यानी थल सेना, नौसेना या वायु सेना के अनुभवी अधिकारियों के हाथ में होगी।

इसका मुख्य मकसद है कि फैसले तेजी से लिए जा सकें, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बन सके और खतरों का जवाब देने में कोई देरी न हो। अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है, तो ऑपरेशंस और भी सुचारु हो जाएंगे। साथ ही, सेनाओं के बीच आपसी खींचतान भी कम होगी। कुल मिलाकर, यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा।