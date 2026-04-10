CBSE की बड़ी तैयारी: AI और हुनर पर जोर, रट्टा मारने से नहीं चलेगा काम

सीबीएसई में पाठ्यक्रम और परीक्षा के नए नियम

दसवीं कक्षा में भाषाओं का पाठ्यक्रम पहले की तरह ही रहेगा। वहीं, नौवीं के छात्र 2028-29 तक एक तीसरी वैकल्पिक भाषा चुन पाएंगे। अंग्रेजी के लिए अब एक ही विषय होगा और इसके लिए 'कावेरी' नाम की नई किताब पढ़ाई जाएगी।

एनसीईआरटी हिंदी और उर्दू की किताबें भी उपलब्ध कराएगा। छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जैसे नए विषय भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, हुनर से जुड़ी पढ़ाई को भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। परीक्षाओं में अब केवल याद रखने के बजाय समझ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे डिजिटल मूल्यांकन से नंबर देने की प्रक्रिया और भी निष्पक्ष होगी।