डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ CBI का छठा 'ऑपरेशन चक्र', 16 राज्यों के 80 ठिकानों पर छापा

अपराध

क्या है डिजिटल अरेस्ट?

साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट से ठगने का चलन बढ़ा दिया है। अपराध की चपेट में न केवल बुजुर्ग बल्कि पढ़े-लिखे और बड़े-बड़े सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में तैनात युवा भी आ चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट के तहत अपराधी खुद को पुलिस, कोर्ट, CBI या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर, फर्जी आरोप लगाकर डराता है। विश्वास पैदा करने के लिए असली दिखने वाली नकली वेबसाइट, नोटिस दिखाता है, जिससे लोग मानसिक दबाव में आकर बड़ी रकम ट्रांसफर करते हैं।