खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के 2 गुर्गे दिल्ली में गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर लगाए थे पोस्टर

लेखन गजेंद्र 10:35 am Feb 05, 202610:35 am

क्या है खबर?

दिल्ली में कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर भारत का माहौल बिगाड़ने का आरोप है। दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिलक नगर से गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बलजिंदर और रोहित उर्फ ​​कीरत के रूप में हुई है। बलजिंदर एम्बुलेंस चालक है, जबकि रोहित उसका सहयोगी है। पन्नू ने वीडियो में बताया था कि उसके स्लीपर सेल ने रोहिणी-डाबरी में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए हैं।