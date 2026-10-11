NewsBytesExplainer: क्या भारत में होने वाले प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं विदेशी नागरिक?

संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

वहीं, अनुच्छेद 19(1)(ख) के तहत शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार मिलता है। हालांकि, ये सुरक्षा केवल भारतीय नागरिकों को मिली है, न कि भारत में मौजूद विदेशी नागरिकों को।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि विदेशी नागरिक संवैधानिक संरक्षण से बाहर हैं। विदेशी नागरिक भी अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के अधीन संवैधानिक संरक्षणों का लाभ उठा सकते हैं।