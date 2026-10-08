बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, दिपके बोले- उनके पास सत्ता, हमारी ताकत सड़कों पर
क्या है खबर?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इसमें अभिनेता और नेता प्रकाश राज और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ध्रुव राठी समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रकाश राज ने कहा, "ये नेता 5 साल में सिर्फ एक बार हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आते हैं। अब हमें अपने ही वोट के लिए उनके दफ्तरों के सामने भीख मांगनी पड़ रही है।"
दिपके का बयान
दिपके ने कहा- हम सड़कों से सत्ता हासिल करेंगे
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा, "'एक देश, एक चुनाव' सिर्फ एक नारा है। असल मकसद 'एक देश, एक पार्टी' है। यह हिटलर का प्लान था। वोटों की चोरी क्यों हो रही है? 2024 में भाजपा और विपक्ष के बीच 2 प्रतिशत का अंतर था। इसलिए अब वे पूरे देश में 30 करोड़ वोट हटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास भले ही सत्ता हो, लेकिन सड़कों पर हमारी ताकत है। हम यहीं से अपनी सत्ता वापस हासिल करेंगे।"
प्रकाश राज का बयान
प्रकाश राज बोले- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो
प्रकाश राज ने कहा, "आदिवासियों, गरीबों, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोका गया है। क्योंकि आप उन्हें मार नहीं सकते, इसलिए आपने उनके वोट छीन लिए हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के बारे में नहीं है। अगर वह जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। हम चाहते हैं कि SIR को खत्म किया जाए। फिर ज्ञानेश की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।"
CJP
CJP का आरोप- कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा
CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में CJP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा, "ऐसे उपाय आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे और युवा अपने मताधिकार के लिए लड़ते रहेंगे।"
CJP ने कहा, 'सरकार फिर से अपनी सस्ती चालें चल रही है। प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए CJP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा और ज्यादा लोग समर्थन में आएंगे।'
दिल्ली
10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी CJP
CJP 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को औपचारिक रूप से 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की सूचना दी है।
इस प्रदर्शन में CEC ज्ञानेश के इस्तीफे और चुनाव आयोग में सुधारों की मांग की जाएगी।
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।