बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, दिपके बोले- उनके पास सत्ता, हमारी ताकत सड़कों पर

CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में CJP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "ऐसे उपाय आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे और युवा अपने मताधिकार के लिए लड़ते रहेंगे।"

CJP ने कहा, 'सरकार फिर से अपनी सस्ती चालें चल रही है। प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए CJP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा और ज्यादा लोग समर्थन में आएंगे।'