केरल: चुनाव नतीजों से पहले मुख्यमंत्री के क्षेत्र में विस्फोटक मिलने से हड़कंप, एक गिरफ्तार

गैर-कानूनी पटाखा बनाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि मिले हुए विस्फोटक गैर-कानूनी तरीके से पटाखे बनाने में इस्तेमाल हो रहे थे। लाइसेंसशुदा पटाखा दुकानों पर लगी पाबंदियों के बाद से ऐसे अवैध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।

पुलिस ने इस सिलसिले में स्थानीय नानु नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस काम में और कौन-कौन शामिल है और इन विस्फोटकों का आखिर क्या मकसद था। यह कार्रवाई इलाके में चल रही असुरक्षित गतिविधियों को रोकने के बड़े अभियान का एक हिस्सा है।