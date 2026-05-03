बेंगलुरु: शराबी पिता ने बाइक लेने पर बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की
बेंगलुरु के बनाशंकरी इलाके में एक परिवार के विवाद ने दुखद मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि एक कथित तौर पर शराब के नशे में धुत पिता ने अपने 19 साल के बेटे मल्लिकार्जुन को आग के हवाले कर दिया।
दरअसल, बेटे के बिना इजाजत बाइक लेने पर पिता से उसकी बहस हो गई थी। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि पिता ने बेटे पर पेट्रोल उड़ेल दिया। पास ही सड़क किनारे खाना बनाया जा रहा था, जिसकी जलती हुई आग की लपटों ने पेट्रोल से भीगे युवक को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया।
पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया
इस घटना में पिता और बेटे दोनों आग की चपेट में आ गए। पड़ोसियों ने समय रहते दौड़कर उनकी जान बचा ली। अब दोनों को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मल्लिकार्जुन की मां ईरम्मा की शिकायत पर पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। ईरम्मा ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार में अक्सर घरेलू झगड़े होते थे और इसकी मुख्य वजह पिता की शराब पीने की आदत थी।