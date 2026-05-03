बेंगलुरु: शराबी पिता ने बाइक लेने पर बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की देश May 03, 2026

बेंगलुरु के बनाशंकरी इलाके में एक परिवार के विवाद ने दुखद मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि एक कथित तौर पर शराब के नशे में धुत पिता ने अपने 19 साल के बेटे मल्लिकार्जुन को आग के हवाले कर दिया।

दरअसल, बेटे के बिना इजाजत बाइक लेने पर पिता से उसकी बहस हो गई थी। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि पिता ने बेटे पर पेट्रोल उड़ेल दिया। पास ही सड़क किनारे खाना बनाया जा रहा था, जिसकी जलती हुई आग की लपटों ने पेट्रोल से भीगे युवक को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया।