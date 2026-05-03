अगले हफ्ते बैंक बंद! 4 से 10 मई के बीच इन दिनों न जाएं, चेक कर लें छुट्टियां। देश May 03, 2026

अगर अगले हफ्ते बैंक जाने का प्लान है तो जान लीजिए कि 4 से 10 मई के बीच देश भर के बैंक कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में 9 मई को एक क्षेत्रीय अवकाश है और 10 मई को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। अलग-अलग शहरों में ये छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए बैंक जाने से पहले अपने नजदीकी ब्रांच के खुलने या बंद होने की जानकारी जरूर ले लें।