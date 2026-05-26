पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जमा हुई बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़

पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों में डर का माहौल, हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जमा हुई भीड़

लेखन गजेंद्र 03:39 pm May 26, 202603:39 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में पुलिस कार्रवाई का डर सता रहा है, जिसे देखते हुए वे वापस अपने देश लौट रहे हैं। मंगलवार को समाचार एजेंसी IANS ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उत्तर 24 परगना जिले में अवैध रूप से रह रहे 100 से अधिक बांग्लादेश के नागरिक हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जमा हुए हैं। एजेंसी ने बताया कि सभी नागरिक वापस अपने देश लौटना चाहते हैं।