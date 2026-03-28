अयोध्या में राम मंदिर के पास बना यज्ञ स्थल पर लगी भीषण आग

अयोध्या: राम मंदिर के पास कैबिनेट मंत्री दयाशंकर के यज्ञ स्थल पर लगी भीषण आग

लेखन गजेंद्र 06:20 pm Mar 28, 202606:20 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां राम मंदिर से 800 मीटर दूर एक यज्ञ स्थल पर भीषण आग लग गई, जिससे एक एकड़ में फैला पंडाल जलकर खाक हो गया। यज्ञ प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की ओर से आयोजित किया गया था। आग लगने से पंडाल में बने 1,251 हवन कुंड भी खाक हो गए। घटना के समय पंडाल और यज्ञ स्थल पर कोई नहीं था, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई।