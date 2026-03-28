अयोध्या: राम मंदिर के पास कैबिनेट मंत्री दयाशंकर के यज्ञ स्थल पर लगी भीषण आग
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां राम मंदिर से 800 मीटर दूर एक यज्ञ स्थल पर भीषण आग लग गई, जिससे एक एकड़ में फैला पंडाल जलकर खाक हो गया। यज्ञ प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की ओर से आयोजित किया गया था। आग लगने से पंडाल में बने 1,251 हवन कुंड भी खाक हो गए। घटना के समय पंडाल और यज्ञ स्थल पर कोई नहीं था, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई।
हादसा
पंडाल खाली होने के बाद हुआ हादसा
कैबिनेट मंत्री की ओर से रामनवमी के अवसर पर 9 दिवसीय लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का आयोजन कराया गया था, जिसका शनिवार को अंतिम दिन था। दोपहर 12 बजे यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बाद 5,000 से अधिक लोगों ने आहुति दी थी। इस दौरान करीब 50,000 लोग मौजूद थे। यज्ञ खत्म होने के बाद लोगों ने पंडाल खाली कर दिया। तभी डेढ़ घंटे बाद एक नारियल के फूटने से चिंगारी उठी और घास-फूस के पंडाल में भीषण आग लग गई।
जांच
अखिलेश यादव ने लगाया वसूली आरोप
बताया जा रहा है कि आग में कुछ लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हालांकि, तब तक पूरा पंडाल भस्म हो चुका था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यज्ञ के नाम पर प्रदेश में विभागीय स्तर पर बड़ी वसूली हुई थी, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में विशेषज्ञ की देखरेख के बिना आयोजन किया गया।
ट्विटर पोस्ट
पंडाल में लगी भीषण आग
Aayodhya— Chaudhary Sanjeev Singh (@Sanjeev33260284) March 28, 2026
अयोध्या के राजघाट में हो रहे महायज्ञ में लगी आग
बताया जा रहा है यहां 1251 हवन कुंड बने हुए थे।
आज हवन यज्ञ का अंतिम दिन था
UP सरकार के मंत्री और विधायक भी वहां मौजूद थे
आग लगने की वजह महायज्ञ में अंतिम आहुति पर जो नारियल छोड़ा गया, उसके फूटने से एक चिंगारी निकली… pic.twitter.com/NYYne7dG81