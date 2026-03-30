नौसेना कर्मचारी ने प्रेमिका को घर बुलाकर की हत्या, शव के टुकड़े कर फ्रिज में रखे

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक भयावह घटना सामने आया है। भारतीय नौसेना के एक विवाहित कर्मचारी कथित तौर पर अपनी 28 वर्षीय प्रेमिका को गजुवाका इलाके में अपने घर पर बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके साथ ही उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए और सबूत नष्ट करने का प्रयास किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी ने खुद पुलिस थाने पहुंचकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

मामला क्या है पूरा मामला? पुलिस ने बताया कि मृतक महिला की पहचान वाइजैग निवासी पोलिपल्ली मोनिका के रूप में हुई है, जबकि आरोपी विजयानगरम जिले के राजम गांव निवासी चिंतादा रविंद्र (35) है। पुलिस ने बताया कि रविंद्र भारतीय नौसेना के जहाज INS डेगा में तैनात है। उसकी 2024 में शादी हो चुकी है। कुछ सप्ताह पहले रविंद्र की पत्नी विजयनगरम में अपने ससुराल गई थी। ऐसे में रविंद्र ने अपनी प्रेमिका मोनिका के साथ समय बिताने के लिए उसे अपने घर बुलाया था।

वारदात आरोपी कैसे दिया वारदात को अंजाम? पुलिस ने बताया कि आरोपी रविंद्र ने गत रविवार को मोनिका को फोन कर अपने घर रहने के लिए बुलाया था। सुबह से दोनों अच्छी तरह रह रहे थे, लेकिन शाम होते-होते दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इससे गुस्साए रविंद्र ने कथित तौर पर मोनिका की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने कथित तौर पर एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से चाकू मंगवाया और उसके बाद मोनिका के शव के अलग-अलग टुकड़े कर दिए।

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हैवानियत रविंद्र में शव के साथ क्या किया? पुलिस ने बताया कि आरोपी रविंद्र ने मोनिका के सिर को काटकर शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद उसने पैर और हाथों को कटाकर अलग कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसने पैर और कूल्हों को एक ट्रॉली बैग में पैक कर दिया और धड़ को एक पॉलीथिन में बांधकर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उसने सबूत नष्ट करने के लिए मोनिका के सिर और हाथों को एक अलग स्थान पर ले जाकर कथित तौर पर जला दिया।

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कारण आरोपी ने क्यों दिया वारदात को अंजाम? पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी रविंद्र खुद थाने पहुंच गया और पूरा अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसकी मोनिका से मुलाकात 2021 में डेटिंग ऐप 'मिंगल' पर हुई थी। उसके बाद दोनों करीब आए और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। इस दौरान मोनिका ने उससे साढ़े 3 लाख रुपये लिए थे और वह अक्सर उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में बताने की धमकी देती थी। ऐसे में उसने वारदात को अंजाम दिया।