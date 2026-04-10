आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्यों ठुकराया ब्रिटेन की कोर्ट का आदेश, 6 साल की बच्ची से जुड़ा है मामला देश Apr 10, 2026

आंध्र प्रदेश हाइ कोर्ट ने एक ब्रिटिश पिता की अपनी छह साल की बेटी की कस्टडी की अर्जी नामंज़ूर कर दी है। यह फैसला तब आया है, जबकि ब्रिटेन की अदालतों ने पिता के हक में फैसला सुनाया था।

दरअसल, पिता-माँ दोनों ने तिरुपति में शादी की थी और बाद में वे ब्रिटेन चले गए थे। रिश्ते में दरार आने के बाद दोनों अलग हो गए। माँ बच्ची को भारत वापस ले आई। पिता का कहना है कि एक तय मुलाकात के बाद जब वह बेटी को अपने साथ वापस ले जा रहे थे, तो बच्ची के दादा-दादी ने उन्हें रोक दिया और बेटी को वापस ले जाने नहीं दिया।