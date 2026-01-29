अजित पवार के विमान हादसे की जांच संभालेगा CID, हादसे के कारणों का पता लगाएगी
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की बुधवार को विमान हादसे में हुई मौत की जांच के संबंध में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है । हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अब यह मामला महाराष्ट्र आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंपा जाएगा, जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की जांच के निष्कर्षों के आधार पर अपनी जांच करेगा। अभी हादसे की जांच AAIB के अधिकारी कर रहे हैं, जो बुधवार को दिल्ली से बारामती पहुंचे हैं।
जांच
CID के अधिकारी क्या कहते हैं?
रिपोर्ट में CID के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि जब किसी प्रभावशाली सार्वजनिक हस्ती की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो आमतौर पर जांच का मामला उनके विभाग द्वारा ही संभाला जाता है। उन्होंने बताया कि अबी तक विभाग को जांच के संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। हालांकि, संभावना है कि CID को आदेश मिलेंगे और वे स्थानीय पुलिस में दर्ज एडीआर की जांच करेंगे। आगे वे AAIB के निष्कर्षों को भी जांचेंगे।
हादसा
कल हुई थी अजित पवार की मौत
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार बुधवार की सुबह मुंबई से पुणे के बारामती रवाना हुए थे, जहां उन्हें 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करना था। बारामती हवाई अड्डे पहुंचते ही उनका चार्टर्ड विमान रनवे से 200 मीटर दूर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और धमाके बाद आग लग गई। हादसे में विमान सवार पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पवार का अंतिम संस्कार बारामती में होगा।