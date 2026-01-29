अजित पवार की हादसे की जांच CID ने अपने हाथ में ली

अजित पवार के विमान हादसे की जांच संभालेगा CID, हादसे के कारणों का पता लगाएगी

लेखन गजेंद्र 10:43 am Jan 29, 202610:43 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की बुधवार को विमान हादसे में हुई मौत की जांच के संबंध में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है । हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अब यह मामला महाराष्ट्र आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंपा जाएगा, जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की जांच के निष्कर्षों के आधार पर अपनी जांच करेगा। अभी हादसे की जांच AAIB के अधिकारी कर रहे हैं, जो बुधवार को दिल्ली से बारामती पहुंचे हैं।