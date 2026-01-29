अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त होते समय पायलट ने 'मेडे' नहीं कहा, ये थे आखिरी शब्द

जांच बारामती में ग्राउंट कंट्रोल का प्रबंधन 2 निजी विमानन अकादमी के हाथ DGCA अधिकारियों ने बताया कि बारामती में ग्राउंड कंट्रोल का प्रबंधन शहर की दो निजी विमानन अकादमी, रेडबर्ड एविएशन और कार्वर एविएशन के पायलट कैडेट करते हैं, इसलिए पायलटों के लिए संपर्क का यही केंद्र था। घटना के समय विमान में पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शम्भावी पाठक सवार थीं, जो उड़ान संचालित कर रही थीं। दिल्ली स्थित VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित लेयरजेट 45 विमान बुधवार सुबह लगभग 8:45 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

जांच बड़े अनुभवी थे पायलट VSR कंपनी के मालिक ने बुधवार को बताया था कि सुमित कपूर 15,000 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव रखते थे, जबकि शांभवी पाठक 1,500 उड़ान घंटे का अनुभव रखती थीं। कपूर ने सहारा और कई निजी कंपनियों के विमान उड़ाए हैं। उनके बेटे भी पायलट के तौर पर कंपनी से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि विमान उतारते समय पायलट को दृश्यता की स्थिति के आधार पर अपने विवेक से लैंडिंग करने की सलाह दी गई थी।

