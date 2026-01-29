अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, अमित शाह समेत कई नेता शामिल होंगे
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (66) का पार्थिव शरीर बारामती स्थित उनके घर आ गया है। शव का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। इससे पहले, बुधवार शाम को 'दादा' का शव शाम पुणे जिले के विद्या प्रतिष्ठान परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां हजारों पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय निवासियों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। प्रतिष्ठान पहुंचते ही लोगों ने 'दादा अमर रहे' नारे लगाने शुरू कर दिए।
संस्कार
कहां होगा अंतिम संस्कार?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख का शव बारामती में कटेवाड़ी स्थित आवास से एम्बुलेंस से जीडी माडगुलकर सभागार ले जाया जाएगा। वहां से, अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे शुरू होगी और बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर बढ़ेगी, जहां 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ अस्पताल से लेकर उनके घर के पास जमा है।
मौजूदगी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता शामिल होंगे
अजित पवार के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। अजित के चाचा शरद पवार, चचेरी बहन सुप्रिया सुले और परिवार के अन्य सदस्य समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राज्य कैबिनेट के मंत्री भी बारामती में हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अजित की स्मृति में बारामती में एक स्मारक का निर्माण होगा।
अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए जुटे लोग
#WATCH | Baramati | Mortal remains of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar brought to his Katewadi home ahead of last rites pic.twitter.com/xGb35nJJ8r— ANI (@ANI) January 29, 2026
हादसा
कल हुई थी हादसे में मौत
अजित पवार बारामती में पुणे जिला परिषद के चुनाव के सिलसिले में बुधवार को पार्टी की बैठक करने मुंबई से पहुंचे थे। तभी सुबह 8:45 बजे बारामती हवाई अड्डे पर समतल रनवे के किनारे से महज 200 मीटर की दूरी पर उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में विमान में अजित के साथ एक सुरक्षाकर्मी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट सवार थे, जिनकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई।
अजित पवार के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब
बारामती में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जन सैलाब। pic.twitter.com/PBDrevhSE4— Ankit Kumar Avasthi (@kaankit) January 28, 2026