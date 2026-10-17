सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते, ये उनका मौलिक अधिकार

लेखन आबिद खान 02:26 pm Oct 17, 202602:26 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका उपयोग करने का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इंटरनेट के उपयोग करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(A) के तहत एक मौलिक अधिकार है।