अहमदाबाद: पुलिस की गाड़ी के बोनट पर बैठी ट्रांसजेंडर महिला, वायरल हो रहा वीडियो
अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट के पास रात के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रांसजेंडर महिला को पुलिस की गश्ती गाड़ी के बोनट पर आराम से बैठे हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद शहर की पुलिस ने तुरंत महिला और लावारिस पड़ी गाड़ी को पहचान लिया। अब इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
महिला पर केस दर्ज, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
पुलिस ने महिला पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और उसे पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। वहीं, जिन पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को लावारिस छोड़ दिया था, उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी सिर्फ कुछ देर के लिए शौच के लिए गए थे, तब उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया था। इस पूरी घटना से पुलिस की जवाबदेही और उनकी गाड़ी तक आम लोगों की पहुंच कितनी आसान है, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है।