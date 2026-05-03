विवेक विहार अग्निकांड: 9 लोगों की नींद में मौत, AC फटने का शक और सुरक्षा पर गंभीर सवाल

AC फटने का शक, DNA टेस्ट जारी

एक स्थानीय निवासी रोहित ने बताया कि आग एयर-कंडीशनर (AC) के फटने से लगी होगी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने करीब 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर फंसे कुछ लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका।

हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान के लिए DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं, एक अन्य निवासी चरणजीत सिंह का कहना है कि अगर समय पर लोगों को चेतावनी मिल जाती, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। इस घटना ने शहर की इमारतों में सुरक्षा नियमों और आपातकालीन तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।