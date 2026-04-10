माँ को छोटी बहन से ज़्यादा प्यार... घर से भागी 13 साल की लड़की सुरक्षित मिली

पुलिस ने काउंसलिंग के बाद लड़की को परिजनों के सुपुर्द किया

जिला पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि अब लड़की को उसकी भावनाओं को समझने के लिए काउंसलिंग दी जा रही है। उसे समझाया जा रहा है कि मां कभी भी बच्चों में अंतर नहीं करती है और उनके विचार उसके मन की देन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि वह अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच चुकी है।