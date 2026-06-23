जुबीन गर्ग की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप, असम सरकार को भेजा नोटिस

निधन

तैराकी करते समय चल गई थी जुबीन की जान

जुबीन का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर के लाजरस द्वीप के पास तैराकी करते समय आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी संदिग्ध मौत मामले की जांच CID द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है। मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें आयोजक श्यामकानु और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा भी शामिल हैं। बता दें, जुबीन ने इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म 'गैंगस्टर' में 'या अली' गाने से खूब लोकप्रियता हासिल की थी।