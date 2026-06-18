जीनत अमान ने पहली बार बताया अपना असली हिंदू नाम, बोलीं- घंटों पूजा करती थीं मां
क्या है खबर?
बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री जीनत अमान अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। जीनत अमान ने पहली बार मंच पर अपना हिंदू नाम उजागर किया और खुलकर बताया कि वो खुद को किसी एक धर्म के दायरे में क्यों नहीं बांधतीं, जबकि उनकी मां घंटों पूजा-पाठ किया करती थीं। क्या कुछ बोलीं जीनत, आइए जानते हैं।
खुलासा
पिता की तरफ से जीनत, तो मां ने नाम रखा था 'ललितेश्वरी'
न्यूज 18 के अमृत रत्न 2026 इवेंट में जीनत ने खुलकर बात की और बताया कि उनके 2 अलग-अलग नाम हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जीनत की मां एक हिंदू महिला थीं। उन्होंने कहा, "मेरे पिता की तरफ से मेरा नाम जीनत अमान है, लेकिन मेरी मां की तरफ से मेरा नाम ललितेश्वरी है। मेरी मां का नाम वर्धिनी था। वह एक बेहद धार्मिक हिंदू महिला थीं जो रोजाना 2 से 3 घंटे पूजा-पाठ में बिताती थीं।"
कारण
क्यों धार्मिक नहीं हैं जीनत?
जीनत ने बताया कि उनका पालन-पोषण मुख्य रूप से उनकी मां ने किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो धार्मिक हैं तो जीनत बोलीं, "मैं धार्मिक नहीं हूं क्योंकि मैंने चीजों को बहुत करीब से देखा है। मेरी मां हिंदू थीं, मेरे पिता मुस्लिम थे, और मेरे बच्चों के पिता भी मुस्लिम हैं। मैंने कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की है। मेरे सौतेले पिता जर्मन हैं, इसलिए मेरा पालन-पोषण जीवन जीने के बेहद वैश्विक तौर-तरीकों के बीच हुआ है।"
दो टूक
इंसानियत और जानवरों से प्यार ही मेरा धर्म
जीनत बोलीं, "इस वजह से मुझे किसी एक विशेष धर्म का पालन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। सभी धर्म अच्छे हैं। कोई भी धर्म आपको कुछ भी गलत करना नहीं सिखाता। मैं मानवता, दया, शांति, समानता और इंसानों व जानवरों के प्रति प्रेम में विश्वास रखती हूं। यही मेरा धर्म है।" जीनत एक समय भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार थीं। उन्होंने धर्मेंद्र, शशि कपूर और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी।
बदलाव
बोल्ड अंदाज और अलग किरदारों से सिनेमा को दी नई दिशा
जीनत को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने अपने बोल्ड अंदाज और अपरंपरागत भूमिकाओं के चयन के साथ बॉलीवुड हीरोइन की छवि को पूरी तरह से फिर से परिभाषित किया। 'जीनत अमानुल्लाह खान' के रूप में जन्मीं जीनत, एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जिसका फिल्म उद्योग और साहित्य से गहरा नाता था।