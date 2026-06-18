जीनत अमान ने पहली बार बताया अपना असली हिंदू नाम, बोलीं- घंटों पूजा करती थीं मां

दो टूक

इंसानियत और जानवरों से प्यार ही मेरा धर्म

जीनत बोलीं, "इस वजह से मुझे किसी एक विशेष धर्म का पालन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। सभी धर्म अच्छे हैं। कोई भी धर्म आपको कुछ भी गलत करना नहीं सिखाता। मैं मानवता, दया, शांति, समानता और इंसानों व जानवरों के प्रति प्रेम में विश्वास रखती हूं। यही मेरा धर्म है।" जीनत एक समय भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार थीं। उन्होंने धर्मेंद्र, शशि कपूर और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी।