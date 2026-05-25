'ब्राउन' सीरीज: करिश्मा कपूर पहली बार वर्दी पहनकर करेंगी क्राइम का सफाया, देखें टीजर

लेखन ज्योति सिंह 01:45 pm May 25, 202601:45 pm

क्या है खबर?

साल 2022 में खबर आई थी कि करिश्मा कपूर ने 'डेल्ही बेली' के निर्देशक अभिनय देव से हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर एक वेब सीरीज में काम करेंगे, जिसकी कहानी जाने-माने लेखक अभेक बरुआ की किताब 'सिटी ऑफ डेथ' पर आधारित होगी। जी स्टूडियो द्वारा निर्मित इस सीरीज का शीर्षक 'ब्राउन' है, जिसका टीजर अब जारी हो गया है। इसमें पहली बार करिश्मा पुलिस की वर्दी में नजर आई हैं। वह पुलिस अधिकारी 'रीता ब्राउन' का किरदार निभा रही हैं।