बंगाली गायिका लाग्नजिता चक्रवर्ती कौन हैं, जिनके साथ TMC नेता ने मंच पर चढ़कर की बदसलूकी?

पश्चिम बंगाल के भगवानपुर स्थित साउथ प्वाइंट पब्लिक स्कूल में एक लाइव शो के दौरान बंगाली गायिका लाग्नजिता चक्रवर्ती के साथ मंच पर बदसलूकी और धमकी का मामला सामने आया है। 'जागो मां...' गाने के दौरान हुए इस हंगामे ने सबको चौंका दिया, जिसके बाद गायिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू हुई। आइए पूरा मामला विस्तार से जानने के साथ-साथ ये भी जानते हैं कि आखिर कौन हैं लाग्नजिता चक्रवर्ती।

मामला मंच पर चढ़कर TMC नेता ने की लाग्नजिता के साथ बदतमीजी लाग्नजिता चक्रवर्ती संग मंच पर बदसलूकी और हमले का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जब वो धार्मिक गीत 'जागो मां' की प्रस्तुति दे रही थीं, तभी TMC नेता महबूब मलिक ने मंच पर चढ़कर गायिका से अभद्र व्यवहार किया। उसने उनसे धर्म से परे गाना गाने की मांग की। उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। ये घटना एक स्थानीय स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई।

आग्रह गायिका ने पुलिस से की ये अपील गायिका ने बताया कि पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग स्कूल में लगे CCTV में कैद हुई है और आयोजक भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इन सभी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए और उनकी जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मंच पर एक महिला कलाकार के साथ हुई बदसलूकी को लेकर उसे उचित न्याय मिल सके। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और गायिका को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया।

Advertisement