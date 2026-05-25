'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना जारी, चौंका देगा अक्षय कुमार पर भोजपुरी अंदाज

लेखन ज्योति सिंह 03:32 pm May 25, 202603:32 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। यह 26 जून को सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने कुछ दिन पहले ही इसका टीजर और टाइटल टैक जारी किया था। इस बीच, फिल्म से एक और गाना जारी हो गया है, जिसमें अक्षय कुमार का अंदाज चौंका रहा है। 'घिस घिस घिस' नाम वाले इस गाने में वह भोजपुरी अवतार में नजर आए हैं। उनके साथ अक्षरा सिंह भी मौजूद हैं।