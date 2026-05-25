'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना जारी, चौंका देगा अक्षय कुमार पर भोजपुरी अंदाज
क्या है खबर?
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। यह 26 जून को सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने कुछ दिन पहले ही इसका टीजर और टाइटल टैक जारी किया था। इस बीच, फिल्म से एक और गाना जारी हो गया है, जिसमें अक्षय कुमार का अंदाज चौंका रहा है। 'घिस घिस घिस' नाम वाले इस गाने में वह भोजपुरी अवतार में नजर आए हैं। उनके साथ अक्षरा सिंह भी मौजूद हैं।
गाना
'घिस घिस घिस' ने यूट्यूब पर मचाया तहलका
विक्रम मोंट्रोस और सुप्रिया पाठक की आवाज में जारी हुए इस गाने को विक्रम मॉन्ट्रोज़ ने कंपोज किया है। इसके बोल अभिवन शेखर ने लिखे हैं। गाने में अक्षय और अक्षरा को भोजपुरी अंदाज में धमाकेदार डांस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो देखने के बाद फैंस भी इसके मुरीद बन गए हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म में सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और श्रेयस तलपड़े जैसे कई सितारे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने का वीडियो
Agar aapki zindagi thodi zyada hi ghis rahi hai toh it’s time to switch the vibe with #GhisGhisGhis 🧼🔥— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 25, 2026
Song Out Now : https://t.co/vNgTizYNWp#WelcomeToTheJungle, the chaos begins in cinemas from 26th June, 2026 🍿 pic.twitter.com/rFZYXCgDkR