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'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना जारी, चौंका देगा अक्षय कुमार पर भोजपुरी अंदाज

'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना जारी, चौंका देगा अक्षय कुमार पर भोजपुरी अंदाज

लेखन ज्योति सिंह
May 25, 2026
03:32 pm
क्या है खबर?

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। यह 26 जून को सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने कुछ दिन पहले ही इसका टीजर और टाइटल टैक जारी किया था। इस बीच, फिल्म से एक और गाना जारी हो गया है, जिसमें अक्षय कुमार का अंदाज चौंका रहा है। 'घिस घिस घिस' नाम वाले इस गाने में वह भोजपुरी अवतार में नजर आए हैं। उनके साथ अक्षरा सिंह भी मौजूद हैं।

गाना

'घिस घिस घिस' ने यूट्यूब पर मचाया तहलका

विक्रम मोंट्रोस और सुप्रिया पाठक की आवाज में जारी हुए इस गाने को विक्रम मॉन्ट्रोज़ ने कंपोज किया है। इसके बोल अभिवन शेखर ने लिखे हैं। गाने में अक्षय और अक्षरा को भोजपुरी अंदाज में धमाकेदार डांस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो देखने के बाद फैंस भी इसके मुरीद बन गए हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म में सुनील शेट्‌टी, तुषार कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और श्रेयस तलपड़े जैसे कई सितारे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए गाने का वीडियो

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