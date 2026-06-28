'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, दिशा पाटनी के नाम दर्ज नया रिकॉर्ड

रिकॉर्ड

दिशा पाटनी की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म

'वेलकम टू द जंगल' दिशा पाटनी की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। उनकी 'बागी 2', 'एमएस धोनी', 'मलंग' और 'एक विलेन रिटर्न्स' उनसे आगे हैं। अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में 30 से ज्यादा कलाकार हैं। इसके गाने भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह का भोजपुरी डांस नंबर। फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा इसके कलाकारों के अभिनय की तारीफ हो रही है।