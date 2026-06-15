'ग्राम चिकित्सालय 2' की रिलीज से पहले TVF की इन लोकप्रिय सीरीज को देखना न भूलें

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'पंचायत' और 'गुल्लक'

TVF की लोकप्रिय सीरीज 'पंचायत' अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव और सुनीता राजवार जैसे सितारों से सजी इस सीरीज के 4 सीजन आ चुके हैं। इसकी कहानी गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित सचिव जी के इर्द-गिर्द घूमती है। एक और दिलचस्प कहानी में 'गुल्लक' का नाम शामिल है, जिसका 5वां सीजन हाल ही में आया है। सोनी लिव पर माैजूद यह कहानी मिश्रा परिवार की रोजमर्रा जिंदगी और दिलचस्प कारनामों पर आधारित है।