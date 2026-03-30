विवियन डीसेना दोबारा बने पिता, पत्नी नौरान अली ने किया नन्हे राजकुमार का स्वागत
क्या है खबर?
'प्यार की ये एक कहानी' और 'मधुबाला' जैसे शो से मशहूर हुए विवियन डीसेना के घर खुशियों ने दस्तक दी है। अभिनेता की पत्नी नौरान अली दोबारा मां बन गई और उन्होंने एक बेटे का जन्म दिया है। यह खुशखबरी विवियन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की, जिससे उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं टीवी के तमाम सितारे विवियन और नौरान को दोबारा माता-पिता बनने के लिए बधाई देते नहीं थक रहे।
ऐलान
विवियन ने भावुक मैसेज के साथ किया ऐलान
विवियन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'कुछ समय के लिए लोगों की नजरों से ओझल हो गया था... और इसका एक कारण था। कुछ कहानियां घोषित नहीं की जातीं, उन्हें पहले जिया जाता है। खामोशी ने ही सबकुछ कह दिया... राज्य और बड़ा हो गया... और इस बार... यह एक राजकुमार है।' साथ में नन्हे पैरों वाली झलक और नीला दिल भी जोड़ा। उनकी पोस्ट पर रजत दलाल, अली गोनी, रुबीना दिलैक, भारती सिंह समेत कई सितारों ने प्यार लुटाया है।
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March 30, 2026
शादी
विवियन डीसेना ने नौरान अली से की थी दूसरी शादी
विवियन की निजी जिंदगी की बात करें, तो उन्होंने 2013 में अभिनेत्री वाहबिज दोराबजी से शादी की थी, लेकिन 2021 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद, 2022 में अभिनेता ने दूसरी शादी नौरान अली से की जो पहले से 2 बेटियों की मां थीं। ईसाई (कैथोलिक) परिवार में पले-बढ़े होने के बावजूद विवियन ने नौरान से शादी के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। 2023 में उन्होंने अपनी पहली बेटी के पिता बनने की पुष्टि की थी।