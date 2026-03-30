विवियन डीसेना दोबारा बने पिता, पत्नी नौरान अली ने किया नन्हे राजकुमार का स्वागत

ऐलान

विवियन ने भावुक मैसेज के साथ किया ऐलान

विवियन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'कुछ समय के लिए लोगों की नजरों से ओझल हो गया था... और इसका एक कारण था। कुछ कहानियां घोषित नहीं की जातीं, उन्हें पहले जिया जाता है। खामोशी ने ही सबकुछ कह दिया... राज्य और बड़ा हो गया... और इस बार... यह एक राजकुमार है।' साथ में नन्हे पैरों वाली झलक और नीला दिल भी जोड़ा। उनकी पोस्ट पर रजत दलाल, अली गोनी, रुबीना दिलैक, भारती सिंह समेत कई सितारों ने प्यार लुटाया है।