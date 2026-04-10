विक्टोरिया सीक्रेट का बड़ा कदम, तृप्ति डिमरी को बनाया अपना पहला भारतीय चेहरा
तृप्ति डिमरी ने इतिहास रच दिया है। वह विक्टोरिया सीक्रेट की पहली भारतीय ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। वो इस अप्रैल में लॉन्च हुए ब्रांड के 'समर सिग्नेचर' कैंपेन का चेहरा होंगी। यह न केवल भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि इससे ब्रांड का विविधता की ओर बढ़ता झुकाव भी साफ दिखता है।
तृप्ति डिमरी ने क्या कहा?
डिमरी के इस कैंपेन में आत्मविश्वास, सुकून और रोज़मर्रा के स्टाइल पर खास जोर दिया गया है। इसमें भारतीय बाजार के हिसाब से डिजाइन किए गए नए कपड़े भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया सीक्रेट के साथ जुड़ना उनके अपने आत्म-विश्वास और असलियत के मूल्यों से पूरी तरह मेल खाता है। उन्होंने इसे 'एक सपना सच होना' कहा और बताया कि यह 'आत्म-विश्वास और असलियत का जश्न' है। यह पहल न सिर्फ उनके खास सफर को दिखाती है, बल्कि इससे ग्लोबल फैशन की दुनिया में और भी भारतीय चेहरों को अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।