दिग्गज अभिनेत्री नवनींद्र बहल का निधन

दिग्गज अभिनेत्री नवनींद्र बहल का निधन, कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' में आई थीं नजर

लेखन ज्योति सिंह 05:53 pm Mar 16, 202605:53 pm

क्या है खबर?

सिनेमा जगत से जुड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेत्री नवनींद्र बहल का 76 साल की उम्र में निधन में निधन हो गया है। इसकी पुष्टि उनके बेटे कानू बहल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए की। इस खबर के आते ही मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेत्री आहाना कुमरा और हर्षवर्धन कपूर समेत कई सितारे और फैंस सोशल मीडिया के जरिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।