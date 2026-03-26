मलयालम अभिनेता ईए राजेंद्रन का निधन

मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ईए राजेंद्रन का निधन, बीमारी से थे पीड़ित

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Mar 26, 202612:11 pm

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा जगत से दुखद खबर आई है कि दिग्गज अभिनेता ईए राजेंद्रन का निधन हो गया। बताया जाता है कि 71 वर्षीय अभिनेता लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। 26 मार्च की तड़के राजेंद्रन ने केरल के कोल्लम के पट्टाथनम स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। यह जानकारी बाहर आने के बाद से सिनेमा जगत में गम के बादल छा गए हैं और फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर अंतिम विदाई दे रहे हैं।