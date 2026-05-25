फिल्म 'है जवानी तो...' में रिक्रिएट हुआ सलमान खान का 27 साल पुराना गाना, देखें टीजर
क्या है खबर?
वरुण धवन की आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी मुख्य किरदारों में शामिल हैं। अब निर्माताओं ने फिल्म से जारी होने वाले एक नए गाने का टीजर जारी किया है, जो सलमान खान की याद दिलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह गाना सलमान के 27 साल पुराने लोकप्रिय गाने का रिक्रिएट वर्जन है।
वीडियो
सलमान खान के अंदाज में दिखे वरुण धवन
जिस गाने की बात हो रही है, वो 1999 में आई फिल्म 'बीवी नंबर 1' का गाना 'चुनरी चुनरी' है। निर्माता इसे नए अंदाज में ला रहे हैं, जिसमें वरुण को वैसे ही लाल चुनरी थामे दिखाया गया है, जैसे सलमान ने थामी थी। उनके साथ सुष्मिता सेन नजर आई थीं। हालांकि नए गाने में वरुण के साथ मृणाल और पूजा हैं। पूरा गाना 26 मई को रिलीज किया जाएगा। वहीं फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों का रुख करेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'चुनरी चुनरी' गाने का टीजर
Once a banger, always a BANGER 💯— Bollywood Talkies (@bolly_talkies) May 25, 2026
Teaser of MUCH AWAITED #ChunariChunari from #HaiJawaniTohIshqHonaHai is here!
Lets go 🔥🙌
Full song is coming out tomorrow #VarunDhawan #PoojaHedge #MrunalThakur pic.twitter.com/elThRCwV5w