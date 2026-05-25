वरुण धवन का 'चुनरी चुनरी' गाने का टीजर जारी

फिल्म 'है जवानी तो...' में रिक्रिएट हुआ सलमान खान का 27 साल पुराना गाना, देखें टीजर

लेखन ज्योति सिंह 06:32 pm May 25, 202606:32 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन की आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी मुख्य किरदारों में शामिल हैं। अब निर्माताओं ने फिल्म से जारी होने वाले एक नए गाने का टीजर जारी किया है, जो सलमान खान की याद दिलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह गाना सलमान के 27 साल पुराने लोकप्रिय गाने का रिक्रिएट वर्जन है।