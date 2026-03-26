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रणबीर कपूर की 'रामायण' से पहले आएगी फिल्म 'वाल्मीकि रामायण', जारी हुई पहली झलक
फिल्म 'वाल्मीकि रामायण' का मोशन पोस्टर जारी

रणबीर कपूर की 'रामायण' से पहले आएगी फिल्म 'वाल्मीकि रामायण', जारी हुई पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह
Mar 26, 2026
06:22 pm
क्या है खबर?

रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित महाकाव्य फिल्म 'रामायण' नवंबर, 2026 में रिलीज होगी। इससे पहले एक अन्य फिल्म 'वाल्मीकि रामायण' रिलीज होगी, जिसका ऐलान राम नवमी 2026 के शुभ अवसर पर किया गया है। इसके निर्देशन की कमान राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता भावना तलवार ने उठाई है, लेखन का काम आनंद नीलकंठन और चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला मोशन पोस्टर जारी किया है और साथ में रिलीज तारीख की घोषणा की है।

पोस्टर

'वाल्मीकि रामायण' का पोस्टर और रिलीज तारीख

'वाल्मीकि रामायण' के मोशन पोस्टर में भगवान श्रीराम के चरणों को दर्शाया गया है। कैप्शन दिया गया, 'जब तक पहाड़ खड़े रहेंगे और नदियां बहती रहेंगी, रामायण जीवित रहेगी।' पोस्टर से संकेत मिलता है कि फिल्म आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देती है। प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' में माहिष्मती की दुनिया बनाने वाले प्रोडक्शन डिजाइनर साबु सिरिल परियोजना का हिस्सा हैं। सिनेमैटोग्राफर बिनोद प्रधान और साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी हैं। फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'वाल्मीकि रामायण' का मोशन पोस्टर

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