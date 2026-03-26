फिल्म 'वाल्मीकि रामायण' का मोशन पोस्टर जारी

रणबीर कपूर की 'रामायण' से पहले आएगी फिल्म 'वाल्मीकि रामायण', जारी हुई पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह 06:22 pm Mar 26, 202606:22 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित महाकाव्य फिल्म 'रामायण' नवंबर, 2026 में रिलीज होगी। इससे पहले एक अन्य फिल्म 'वाल्मीकि रामायण' रिलीज होगी, जिसका ऐलान राम नवमी 2026 के शुभ अवसर पर किया गया है। इसके निर्देशन की कमान राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता भावना तलवार ने उठाई है, लेखन का काम आनंद नीलकंठन और चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला मोशन पोस्टर जारी किया है और साथ में रिलीज तारीख की घोषणा की है।