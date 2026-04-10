विजय सेतुपति का नया खतरनाक लुक, रिलीज हुआ 'लक्ष्मीकांतन कोलाई वझक्कु' का फर्स्ट लुक
'लक्ष्मीकांतन कोलाई वझक्कु' के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का नया कैरेक्टर रिवील वीडियो जारी किया है। यह एक पीरियड क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे दयाल पद्मनाभन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में 'जीवी' से मशहूर वेत्री मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ रंगराज पांडी, ब्रिगीड़ा, सरवनन और मरण जैसे कई मजबूत सहायक कलाकार भी हैं। इस वीडियो को विजय सेतुपति ने खुद शेयर किया है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और बढ़ गई है।
'लक्ष्मीकांतन कोलाई वझक्कु' की शूटिंग खत्म, अब पोस्ट-प्रोडक्शन में
फिल्म की शूटिंग चेन्नई में पूरी हो चुकी है और अब यह पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में है। फिल्म के प्रोड्यूसर K.V. सबरीश (2 मिलियन सिनेमाज़) हैं और इसमें दरबुका शिवा ने संगीत दिया है। यह फिल्म सिर्फ थ्रिलर से कहीं बढ़कर है। मशहूर फिल्मकार वेत्रीमारन ने इसके पहले लुक की तारीफ की थी। इसके डायलॉग्स कविता भारती और पद्मनाभन ने मिलकर लिखे हैं। यह फिल्म उन लोगों के लिए खास होगी जिन्हें गहरी कहानियाँ पसंद हैं।