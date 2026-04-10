विजय सेतुपति का नया खतरनाक लुक, रिलीज हुआ 'लक्ष्मीकांतन कोलाई वझक्कु' का फर्स्ट लुक मनोरंजन Apr 10, 2026

'लक्ष्मीकांतन कोलाई वझक्कु' के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का नया कैरेक्टर रिवील वीडियो जारी किया है। यह एक पीरियड क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे दयाल पद्मनाभन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में 'जीवी' से मशहूर वेत्री मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ रंगराज पांडी, ब्रिगीड़ा, सरवनन और मरण जैसे कई मजबूत सहायक कलाकार भी हैं। इस वीडियो को विजय सेतुपति ने खुद शेयर किया है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और बढ़ गई है।