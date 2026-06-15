उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति ने कर ली दूसरी शादी

उर्मिला मातोंडकर से तलाक के बाद मोहसिन अख्तर ने किया दूसरा निकाह, देखें तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 09:42 am Jun 15, 202609:42 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति और व्यवसायी-मॉडल मोहसिन अख्तर ने दूसरी बार अपना घर बसा लिया है। इस बात का ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद किया और शादी की तस्वीरें भी साझा की हैं। मोहसिन ने बताया कि उन्होंने निधा भट्‌ट से दूसरी शादी रचा ली है। साथ ही शादी की खूब सारी तस्वीरों और अपनी जिंदगी में प्यार को दोबारा पाने के लिए एक भावपूर्ण संदेश भी फैंस के साथ साझा किया है।