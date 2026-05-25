सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' की रिलीज तारीख जारी

TVF की नई सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' का ऐलान, जानिए कब-कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 01:30 pm May 25, 202601:30 pm

क्या है खबर?

द वायरल फीवर (TVF) ने अपनी नई वेब सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' का ऐलान किया है। पहले पोस्टर के साथ इसकी रिलीज तारीख और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का खुलासा भी कर दिया गया है। आशीष आर शुक्ला और श्रेयांश पांडे के निर्देशन में बनी यह सीरीज महत्वाकांक्षा, लालच और रातोंरात पैसे कमाने के वादे के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है। इसमें मुख्य किरदारों में परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी और शेखर सुमन नजर आएंगे।