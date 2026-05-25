फिल्म 'कॉकटेल 2' से जारी हुआ नया गाना, शाहिद संग झूमती दिखीं रश्मिका मंदाना

लेखन ज्योति सिंह 12:13 pm May 25, 202612:13 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना का नया गाना 'तुझको' जारी हो गया है, जो काफी समय से चर्चा में था। फिल्म 'कॉकटेल 2' में मौजूद इस गाने का वीडियो क्लिप कुछ दिन पहले रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर साझा किया था, लेकिन बाद में हटा दिया। तब से फैंस गाने की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनकी खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि गाने को वीडियो के साथ यूट्यूब पर जारी कर दिया गया है।