जानिए किस अभिनेत्री ने हासिल किया क्या स्थान

किस अभिनेत्री ने मारी बाजी? टॉप 10 की सूची में साउथ का रहा बोलबाला

लेखन अंशिका शुक्ला 11:27 am Jun 24, 202611:27 am

क्या है खबर?

ऑरमैक्स मीडिया की मई 2026 की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों की सूची में इस बार बड़े उलट-फेर हुए हैं। दरअसल इस बार पहले स्थान पर साउथ की अभिनेत्री ने कब्जा कर लिया है। ऑरमैक्स द्वारा जारी की गई इस नई रैंकिंग को जानने के लिए फैंस काफी उत्सुक हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस बार किस अभिनेत्री ने पहला स्थान हासिल किया और कौन सूची में सबसे निचले पायदान पर रही।