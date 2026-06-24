किस अभिनेत्री ने मारी बाजी? टॉप 10 की सूची में साउथ का रहा बोलबाला
क्या है खबर?
ऑरमैक्स मीडिया की मई 2026 की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों की सूची में इस बार बड़े उलट-फेर हुए हैं। दरअसल इस बार पहले स्थान पर साउथ की अभिनेत्री ने कब्जा कर लिया है। ऑरमैक्स द्वारा जारी की गई इस नई रैंकिंग को जानने के लिए फैंस काफी उत्सुक हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस बार किस अभिनेत्री ने पहला स्थान हासिल किया और कौन सूची में सबसे निचले पायदान पर रही।
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सामंथा रुथ प्रभु, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण
साउथ की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु को ऑरमैक्स की सूची में पहला स्थान मिला है। उनकी लोकप्रियता और मजबूत फैन फॉलोइंग ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया है। दूसरे स्थान पर आलिया भट्ट हैं, जिन्होंने लगातार सफल फिल्मों के दम पर अपनी जगह बनाए रखी है। वहीं दीपिका पादुकोण तीसरे स्थान पर रहीं। यह सूची दर्शकों के बीच सितारों की लोकप्रियता को दर्शाती है।
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रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल और नयनतारा
पैन इंडिया अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने ऑरमैक्स की लोकप्रिय अभिनेत्रियों की सूची में चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं मशहूर अभिनेत्री काजल अग्रवाल पांचवें स्थान पर रही हैं। इसके अलावा नयनतारा भी सूची में शामिल हैं और दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। इस लिस्ट में उन्हें छठा स्थान मिला है।
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साई पल्लवी, कृति सैनन, तृषा कृष्णन और कटरीना कैफ
ऑरमैक्स की ताजा रैंकिंग में साई पल्लवी सातवें स्थान पर हैं। कृति सैनन ने आठवां स्थान हासिल किया है, जबकि तृषा कृष्णन नौवें स्थान पर मौजूद है। इस महीने की सूची में कैटरीना कैफ की भी एंट्री हुई है। उन्होंने दसवें स्थान पर जगह बनाई है और अपनी लोकप्रियता का प्रभाव एक बार फिर साबित किया है।