हॉलीवुड अभिनेत्री डेवी चेज का निधन

अभिनेत्री डेवी चेज कौन थीं, जिनका 35 साल में निधन? 'द रिंग' ने दिलाई थी पहचान

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Jun 18, 202610:23 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'द रिंग' से लोकप्रियता हासिल करने वालीं अभिनेत्री डेवी चेज नहीं रहीं। 35 साल की उम्र में मेनिन्जाइटिस और रक्त संक्रमण के कारण उनका अचानक निधन हो गया। TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दुखद खबर की पुष्टि उनके प्रेमी रॉय हर्नांडेज ने की है। उन्होंने बताया कि डेवी ने मेनिन्जाइटिस से संबंधित जटिलताओं के कारण 16 जून को अपनी अंतिम सांस ली। इसी महीने उन्हें लॉस एंजिल्स के एक अस्तपाल में भर्ती कराया गया था।