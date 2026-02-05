'तन्वी द ग्रेट' ने IMDb पर जमाई धाक

अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' ने IMDb पर जमाई धाक, हासिल की ये उपलब्धि

लेखन ज्योति सिंह 01:55 pm Feb 05, 202601:55 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की निर्देशन में बनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' 2025 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी ऑटिस्टिक से पीड़ित एक लड़की पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए शुभांगी दत्त ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। उनके अलावा करण टेकर, बोमन ईरानी जैसे सितारे भी इसका हिस्सा हैं। 98वें ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट हुई यह फिल्म भले नामांकन हासिल करने से चूक गई हो, लेकिन IMDb पर अपनी मजबूत धाक जमाकर लोगों की वाहवाही लूट रही है।