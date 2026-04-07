दिग्गज अभिनेता भीम वकानी का निधन

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के अभिनेता और दिशा वकानी के पिता भीम वकानी का निधन

लेखन ज्योति सिंह 03:02 pm Apr 07, 202603:02 pm

क्या है खबर?

टीवी की दुनिया से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेता भीम वकानी का निधन हो गया है, जिससे मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। इस दुखद खबर की पुष्टि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्माता असित कुमार मोदी ने की और अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भीम वकानी इस शो के कई एपिसोड में नजर आए थे और 'दयाबेन' के किरदार में मशहूर अभिनेत्री दिशा वकानी के पिता थे।