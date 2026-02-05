बॉक्स ऑफिस: 'बॉर्डर 2' के आगे 'मर्दानी 3' ने घुटने टेके, जानिए कितनी हुई कमाई

कमाई

'बॉर्डर 2' ने 13वें दिन बना रखी मजबूत पकड़

सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने 13वें दिन, यानी बुधवार को 4 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं 12वें दिन इसने 5.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस मुकाबले कमाई में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी नॉन हॉलीडे पर सनी की फिल्म अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हो रही है। फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक 290.75 करोड़ रुपये हो गया है। यह जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।