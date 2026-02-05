सुनील शेट्टी का फिल्म इंडस्ट्री से सवाल- मुगल ही क्यों, हमारे नायकों पर फिल्में क्यों नहीं?
क्या है खबर?
अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐतिहासिक विषयों के चुनाव पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर नाराजगी और हैरानी जताई कि भारतीय फिल्म निर्माता अक्सर अकबर और बाबर जैसे शासकों पर ही फिल्में क्यों बनाते हैं। 'अन्ना' ने सवाल किया कि हमारे देश के महान नायकों, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर राजपूत राजाओं के गौरवशाली इतिहास को पर्दे पर वैसी जगह क्यों नहीं मिलती, जिसके वो हकदार हैं।
सलाह
भारत के असली नायकों को दिखाओ- सुनील
सुनील ने लहरन रेट्रो को दिए इंटरव्यू में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "हम औरंगजेब, अकबर, बाबर और बीरबल की ही बातें क्यों करते हैं? हमारा इतिहास हमारी संस्कृति के बारे में होना चाहिए। इसमें हमारे वेदों, महान राजपूत राजाओं और छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि भारत के हर राज्य का अपना एक नायक है और सिनेमा के जरिए हर राज्य के उन वीरों की कहानियों को दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए।
दो टूक
"हमारे गौरवशाली अतीत को सामने लाओ"
सुनील के मुताबिक, अगर फिल्म इंडस्ट्री को दर्शकों से जुड़ना है तो उसे दिल्ली की सल्तनत से बाहर निकलकर पूरे भारत के गौरवशाली अतीत को खंगालना होगा। केवल राजाओं तक ही सीमित ना रहे। सुनील ने सिनेमा के साथ-साथ पाठ्यपुस्तकों में दिखाए जाने वाले ऐतिहासिक वृत्तांत को भी चुनौती दी। उनका मानना है कि वर्तमान पीढ़ी को वही सिखाया और दिखाया जा रहा है, जो बाहर से आया, जबकि अपनी मिट्टी के गौरव को हाशिए पर धकेल दिया गया है।
सवाल
सुनील से पहले अक्षय कुमार ने भी जताई थी नाराजगी
अपनी फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' के प्रचार के दौरान अक्षय कुमार ने भी इतिहास की किताबों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तब नाराजगी जताते हुए कहा था, "ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2-3 लाइनें मिलती हैं, जबकि आक्रमणकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में शायद ही कुछ लिखा गया है।"
आगामी फिल्में
सुनील शेट्टी की आने वाली फिल्में
सुनील शेट्टी पिछली बार फिल्म 'बॉर्डर 2' में कैमियो करते दिखे थे, जिसमें उनके बेटे अहान शेट्टी भी थे। उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दिखाई देंगे, जो 26 जून 2026 को रिलीज होगी। इसके अलावा उनकी फिल्म 'हेरा फेरी 3' का इंतजार है, जिसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। इसके जरिए एक बार फिर राजू, श्याम और बाबू भैया की जोड़ी पर्दे पर लौट रही है।