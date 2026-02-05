सुनील शेट्टी ने फिल्मों पर उठाए बड़े सवाल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@suniel.shetty)

सुनील शेट्टी का फिल्म इंडस्ट्री से सवाल- मुगल ही क्यों, हमारे नायकों पर फिल्में क्यों नहीं?

क्या है खबर?

अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐतिहासिक विषयों के चुनाव पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर नाराजगी और हैरानी जताई कि भारतीय फिल्म निर्माता अक्सर अकबर और बाबर जैसे शासकों पर ही फिल्में क्यों बनाते हैं। 'अन्ना' ने सवाल किया कि हमारे देश के महान नायकों, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर राजपूत राजाओं के गौरवशाली इतिहास को पर्दे पर वैसी जगह क्यों नहीं मिलती, जिसके वो हकदार हैं।