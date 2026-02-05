सोनाक्षी सिन्हा की 'दहाड़ 2' पर आया अपडेट

सोनाक्षी सिन्हा पुलिस की वर्दी में फिर जमाएंगी रौब, लौटेगा 'दहाड़' का दूसरा सीजन

लेखन ज्योति सिंह 10:06 am Feb 05, 202610:06 am

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'दहाड़' में सोनाक्षी सिन्हा को पुलिस की वर्दी में देखना फैंस के लिए काफी दिलचस्प अनुभव था। अभिनेता गुलशन देवैया और विजय वर्मा भी इस सीरीज का अहम हिस्सा थे, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर गहन छाप छोड़ी थी। पुलिस और क्राइम पर आधारित इस सीरीज के दूसरे सीजन सीजन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो जल्द खत्म होगा। सीरीज पर ताजा अपडेट आ गया है।